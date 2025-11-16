¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¡×Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¹ØÆþ¤ÇºÇÂç700¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤é¤¨¤ë¡ÚAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¡Û
¡Ú²èÁü¤Ç³ÎÇ§¡Û¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ä¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¥¢¥Þ¥®¥Õ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¡ª
Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¡×¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥»¡¼¥ë¤Ï¡¢
11·î24Æü(·î¡¦¿¶ÂØ)0»þ¤«¤é12·î1Æü(·î)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î8Æü´Ö³«ºÅÍ½Äê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢11·î21Æü(¶â)0»þ¤«¤é11·î23Æü(Æü)23»þ59Ê¬¤Ë¤ÏÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Àè¹Ô¥»¡¼¥ë¤ÈËÜ¥»¡¼¥ë¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¤È11Æü´Ö¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤ÎÂç·¿¥»¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡ªº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¤Û¤·¤¤¤â¤Î¥ê¥¹¥È¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ä¤½¤ó¤ÊAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤â¤Ã¤È¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤½¤ì¤¬¡ÖAmazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤òÇã¤¦¤ÈºÇÂç700¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¢£Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤ò5,000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤ÇºÇÂç700¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤é¤¨¤ë¡ª
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ë¹Ô¤¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Ú¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤éÂÐ¾Ý¼Ô¡ª
Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤ò°ìÄê¶â³Û°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç700¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¥í¥°¥¤¥ó¸å¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬ÂÐ¾Ý¼Ô¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚAmazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥ÉºÇÂç700¥Ý¥¤¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¡Û
³«ºÅÃæ ¡Á 2025Ç¯12·î23Æü(²Ð) 23:59
Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025´ü´Ö¡Ê11·î21Æü¡Á12·î1Æü¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤â´Þ¤á¤ÆÄ¹¤á¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¤Ç»È¤¦Ê¬¤òÀè¤Ë¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÇã¤¤ÊªÍÑ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£ºÇ¿·¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆâÍÆ¡õ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ³Û
º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¡ÊE¥á¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¡¢PDF°õºþ¥¿¥¤¥×¡¢ÇÛÁ÷¥¿¥¤¥×¡Ë¤Î¹ØÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤â¤é¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤â¤é¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦5,000¡Á9,999±ß ¢ª 300¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦10,000¡Á19,999±ß ¢ª 500¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦20,000±ß°Ê¾å ¢ª 700¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö5,000±ßÊ¬Çã¤¦¤È500¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤À¤Ã¤¿²áµî¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤Ï¾ò·ï¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÊÁ°»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡ª
´Ô¸µÎ¨¤À¤±¤Ç¸«¤ë¤È¡Ä
¡¦5,000±ß¹ØÆþ¡§300¥Ý¥¤¥ó¥È ¢ª ´Ô¸µÎ¨Ìó6¡ó
¡¦10,000±ß¹ØÆþ¡§500¥Ý¥¤¥ó¥È ¢ª ´Ô¸µÎ¨Ìó5¡ó
¡¦20,000±ß¹ØÆþ¡§700¥Ý¥¤¥ó¥È ¢ª ´Ô¸µÎ¨Ìó3.5¡ó
¡Ö´Ô¸µÎ¨½Å»ë¤Ê¤é5,000±ß¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ç»È¤¦Ê¬¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÇã¤¦¤Ê¤é20,000±ß°Ê¾å¤Ç700¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁÀ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¶â³Û¤ò·è¤á¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó»²²ÃÊýË¡¤Ï¡©3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇOK
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖAmazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤òÇã¤¦¤ÈºÇÂç700¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Á°¤ËÉ¬¤ºÂÐ¾Ý¤«¤É¤¦¤«¤Î³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤ò³«¤¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÂÐ¾Ý¼Ô¤Ç¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó»²²ÃÊýË¡
1▶¡Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹
Amazon¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¡Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¸å¤Î¹ØÆþÊ¬¤¬¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¹ØÆþÁ°¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2▶ÂÐ¾Ý¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤ò¹ç·×5,000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë
ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëAmazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤ÎE¥á¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¡¦PDF°õºþ¥¿¥¤¥×¡¦ÇÛÁ÷¥¿¥¤¥×¡Ë¤ò¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¹ç·×5,000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¹ç·×¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢300¡¿500¡¿700¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
3▶¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó½ªÎ»Æü¤«¤éÌó1½µ´Ö¸å¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó½ªÎ»Æü¤«¤éÌó1½µ´Ö¸å¤ËAmazon¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÕÍ¿¾õ¶·¤Ï¥Þ¥¤¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢ÃíÊ¸¡¦»ÙÊ§¤¤¡¦È¯Á÷¤Þ¤Ç´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤ÎÂ£¤êÊý¡¦¼õ¤±¼è¤êÊý
¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤òÂ£¤ë»þ¤â¡¢¼õ¤±¼è¤ë»þ¤â¡¢3¥¹¥Æ¥Ã¥×¡ª
▶Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤òÂ£¤ë¼ê½ç
1▶︎¥¿¥¤¥×¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤Ö
2▶︎¹¥¤¤Ê¶â³Û¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
3▶︎¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤ÆÃíÊ¸¼êÂ³¤
▶Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¼è¤ë¼ê½ç
1▶︎¥«¡¼¥É¤ÎÎ¢ÌÌ¤äE¥á¡¼¥ë¤ÎÈÖ¹æ¤ò³ÎÇ§
2▶︎ÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸¡Êamazon.co.jp/use¡Ë¤Ø
3▶︎¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤òÅÐÏ¿
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¤¤Ä¡¦¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤â¤é¤¨¤ë¡©
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¹¤°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó½ªÎ»Æü¤«¤éÌó1½µ´Ö¸å¤Ë¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤·¤ÆÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤¬³ÎÄê¤·¤¿·î¤ÎÍâ·îËö¤¬´ðËÜ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð2025Ç¯12·î¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Í¸ú´ü¸Â¤Ï2026Ç¯1·îËö¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡Ê°ìÉô¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É»Ä¹â¤ò¡¢Ç¯Ëö¤Î¥»¡¼¥ë¤äÆü¾ï¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¤ÏÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡Ä¤È¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÊ¬¤±¤Æ»È¤¦¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²¿²ó¤Þ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡©¶â³Û¤ÏÊ¬¤±Çã¤¤¤·¤Æ¤âOK¡©
º£²ó¤Î¡ÖAmazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤òÇã¤¦¤ÈºÇÂç700¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤Ï¡¢1¿Í1²ó¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¦5,000±ß¹ØÆþ¤Ç¤â¡¢20,000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤Ç¤â¡¢¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡ÖºÇÂç¡×700¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç
¡¦¤¿¤À¤·¡¢¡Ö´ü´ÖÃæ¤Î¹ç·×¹ØÆþ¶â³Û¡×¤ÇÈ½Äê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ê£¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤âOK
Îã¤¨¤Ð¡Ä
¡¦5,000±ßÊ¬¤ò1²ó¹ØÆþ ¢ª 300¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦5,000±ßÊ¬¤ò2²ó¹ØÆþ¡Ê¹ç·×10,000±ß¡Ë ¢ª 500¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦10,000±ß¡Ü10,000±ß¡Ê¹ç·×20,000±ß¡Ë ¢ª 700¥Ý¥¤¥ó¥È
²ÈÂ²¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÍÑ¤ä¡¢¼«Ê¬ÍÑ¡¦²ÈÂ²ÍÑ¤òÊ¬¤±¤ÆÇã¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ØÆþ²ó¿ô¤òÊ¬¤±¤Æ¤âOK¡ª
¥È¡¼¥¿¥ë¤Î¶â³Û¤À¤±°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐOK¤Ç¤¹¡£
¢£Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤Ï¼«Ê¬¤ÇÇã¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡©
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤ò¼«Ê¬¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ËÁ÷¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç»È¤¦¤Î¤âOK¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬ÍÑ¤Ë»È¤¦¤Ê¤é¡¢E¥á¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¤òÁª¤ó¤Ç¼«Ê¬¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤ËÁ÷¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÆÏ¤¤¤¿¥á¡¼¥ë¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¥®¥Õ¥È·ôÈÖ¹æ¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡ÖAmazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤ò5,000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈºÇÂç700¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âE¥á¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¤ÏÂÐ¾Ý¡£
Í¸ú´ü¸Â¤âÈ¯¹ÔÆü¤«¤é10Ç¯¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ç»È¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤â¤µ¤¹¤¬¤Ë10Ç¯¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò¤¢¤Þ¤ê»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤Êý¤ä¡¢Âå°ú¤¼ê¿ôÎÁ¤òÀáÌó¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥³¥ó¥Ó¥ËÊ§¤¤¤Ê¤É¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¼ê¿ôÎÁ¤ò¤«¤±¤º¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¡ª¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÃíÌÜ¥«¥Æ¥´¥ê
¶áÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤ëAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢²ÈÅÅ¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüÍÑÉÊ¤ä°ûÎÁ¡¢ËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤âËèÇ¯¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
▶¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤ÇÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¥«¥Æ¥´¥êÎã
¡¦ÀöºÞ¤ä½ÀÆðºÞ¤Ê¤É¤ÎÆüÍÑÉÊ¤Î¤Þ¤È¤áÇã¤¤
¡¦¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¡¦¿å¡¦Ãº»À¿å¤Ê¤É¤ÎÈ¢Çã¤¤¥É¥ê¥ó¥¯
¡¦¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ä¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥±¥¢
¡¦¿åÅû¤ä¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¥¥Ã¥Á¥óÍÑÉÊ
¡¦AppleÀ½ÉÊ¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ
¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤áÍ½»»¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¡Ö¤Ä¤¤Çã¤¤¤¹¤®¤¿¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¸å²ù¤âËÉ¤®¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼Á°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
Amazon¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë´ü´ÖÃæ¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ø¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤âËº¤ì¤º¤Ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¹ç·×10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆAmazon¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¤äAmazon Mastercard¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¡¢¾ò·ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È´Ô¸µÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ÏÉ¬¤º¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢ÎãÇ¯¤É¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¼«ÂÎ¤Î¹ØÆþ¶â³Û¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Ê¬¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¡£
º£²ó¤Î¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç»Ä¹â¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¡¢¤½¤Î»Ä¹â¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼Ãæ¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»È¤¤Êý¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤ªÆÀ¤Ë¶á¤Å¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¤ªÆÀ¤Ê¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼ËÜÈÖ¤ò¾å¼ê¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
