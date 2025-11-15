¡ÚÆÚ½Á¡Û¤Î¸Æ¤ÓÊý¤Ï¡Ö¤È¤ó¤¸¤ë¡×or¡Ö¤Ö¤¿¤¸¤ë¡×¡©¢ª¼Â¤Ï¥¨¥ê¥¢¤ÇÂç¤¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡¡Á´¹ñ700¿ÍÄ´ºº¤Ç¡ÈÃÏ°èº¹¡ÉÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬¡¢Á´¹ñ¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÆÚ½Á¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú1¡Á5°Ì¡ÛÁ´¹ñ¤ÇºÇ¤â¡Ö¤Ö¤¿¤¸¤ë¡×¸Æ¤Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¸©¡¢°Õ³°¤«¤â¡Ä¡Ä¡ª¢ª¤³¤ì¤¬¡Ö¤Ö¤¿¤¸¤ëÇÉ¡×ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤¹¡ª
¡ÖÀÖ¤ß¤½¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÆÚ½Á¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¥¨¥ê¥¢¤â
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯11·î1Æü¤«¤éÆ±·î3Æü¡¢ÆÚ½Á¤ò²ÈÄí¤Çºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÁ´¹ñ¤Î20¡Á69ºÐ¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¼Â»Ü¡£·×700¿Í¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¨¥ê¥¢¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¡¢´ØÅì¡¢ËÌÎ¦¡×¡ÖËÌ´ØÅì¡×¡ÖÃæÉô¡×¡Ö´ØÀ¾¡×¡ÖÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡×¡Ö¶å½£¡¦²Æì¡×¡ÖÅìËÌ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¡ÖÆÚ½Á¡×¤Î¸Æ¤ÓÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤È¤ó¤¸¤ë¡×ÇÉ¤¬84.3¡ó¡¢¡Ö¤Ö¤¿¤¸¤ë¡×ÇÉ¤¬15.7¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤È¤ó¤¸¤ë¡×ÇÉ¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ê¥¢ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶å½£¡¦²Æì¡×¤Ç2¿Í¤Ë1¿Í¡Ê46¡ó¡Ë¤¬¡Ö¤Ö¤¿¤¸¤ë¡×¸Æ¤Ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£°ìÊý¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï41.7¡ó¤¬¡Ö¤Ö¤¿¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÆ»Ì±¤Ê¤Î¤Ç¡Ø¤Ö¤¿¤¸¤ë¡Ù¤Ç¤¹¡×¡Ö¿Æ¤Ï¤Ö¤¿¤¸¤ë »Ò¶¡¤Ï¤È¤ó¤¸¤ë¡×¡ÖÂçºå¤ä¤±¤É¡¢¤È¤ó¤¸¤ë¤ä¤í¡© ¤Ö¤¿¤¸¤ë¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆÚ½Á¤Ë¡¢ÆÚÆù°Ê³°¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶ñºà¤òÆþ¤ì¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¯¤È¡¢ÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤â¡×¡Ö¥´¥Ü¥¦¡×¡Ö¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÆ¦Éå¡×¡Ê70¡ó¡Ë¡¢¡ÖÇòºÚ¡×¡Ê41¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥Í¥®¡×¡Ê81¡ó¡Ë¤òÆþ¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢´ØÅì¥¨¥ê¥¢¡ÊÅìµþÅÔ¡¦ºë¶Ì¸©¡¦ÀéÍÕ¸©¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤è¤ê¤â»ÈÍÑÎ¨¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆÚ½Á¤ËÆþ¤ì¤ë¤¤¤â¤Î¼ïÎà¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤Ï¡ÖÎ¤°ò¡×¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅìËÌ¤Ç¤ÏÌó2¿Í¤Ë1¿Í¡Ê49¡ó¡Ë¤¬¡Ö¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡×¤È²óÅú¤·¡¢ÆÃ¤ËÀÄ¿¹¸©¤Ç¤ÏÌó8³ä¡Ê82.4¡ó¡Ë¤¬¡Ö¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡×¤òÁªÂò¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÌó4¿Í¤Ë1¿Í¡Ê26¡ó¡Ë¤¬¡Ö¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸ÆÚ½Á¤Ç¤â¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¶ñºà¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÚ½Á¤Ë»È¤¦¤ß¤½¤Î¼ïÎà¡×¤ò¿Ò¤Í¤ë¹àÌÜ¤Ç¤â¡¢ÌÀ³Î¤ÊÃÏ°èº¹¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£Á´¹ñ¤Ç¤ÏÌó3¿Í¤Ë2¿Í¡Ê65.3¡ó¡Ë¤¬¡Ö¹ç¤ï¤»¤ß¤½¡×¤È²óÅú¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ËÌ´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤ÎÌó4¿Í¤Ë1¿Í¡Ê25¡ó¡Ë¡¢ÃæÉô¥¨¥ê¥¢¤ÎÌó3¿Í¤Ë1¿Í¡Ê28¡ó¡Ë¤Ï¡ÖÀÖ¤ß¤½¡×¤ò»È¤¦·¹¸þ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÀÖ¤ß¤½Ê¸²½¡É¤¬º¬¤Å¤¯ÃæÉô¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Ìó3¿Í¤Ë1¿Í¡Ê27¡ó¡Ë¤¬¡ÖÀÖ¤ß¤½¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÆÚ½Á¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤äµï½»ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¶ñºà¡¦¤ß¤½¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÆÚ½Á¡×¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©