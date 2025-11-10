この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「国会から、ビジネス、メディアまで。日本の『打ち合わせ』文化、やめませんか？」と題された動画で脳科学者の茂木健一郎氏が熱弁を奮った。動画の冒頭では、高市早苗氏が「午前3時から国会の答弁を準備する」という話題から、日本特有の「打ち合わせ文化」や「国会答弁」のあり方について、社会的な議論が巻き起こっている現状を紹介した。



茂木氏は、日本の国会質疑が「歌舞伎」とも評される様式美に終始し、「自由活発な議論をするという意味では、ほとんど意味がない」と指摘。「日本のやり方は、政策議論をきっちりやるという意味で悪くない面もあるが、現場力やその場で思考する力を劣化させている」と現状に警鐘を鳴らした。



番組内では、自身が講演会などで「打ち合わせをしてください」と言われることに疑問を呈し、「打ち合わせなんかする必要ないでしょ」「極論を言えば、1分前に現場に着いて始めればいい」と自身の価値観を披露。その上で、「日本は打ち合わせ前提の人々の行動が広く行き渡っている国だ」と文化的な背景を分析した。



また、茂木氏は海外の事例を引き合いに出し、「海外のメディアでは打ち合わせゼロ、インタビューもその場ぶっつけ」が当たり前であり、「現場にいる人たちは『いきなり始めてちゃんとできる能力』を持っていることが前提」だと指摘。「日本の政治家やテレビ出演者が『事前に質問の通告ないとできません』では甘えすぎ」とも厳しい意見を述べた。



国会での質疑も事前に質問や答弁書がほぼ出来レースで進み、「歌舞伎プレイ」が染みついた日本社会について、「分かりきったことをプロトコルでやる打ち合わせは、日本から減らすべき」「細かい部分まで詰めること自体は否定しないが、プロ同士、現場でジャムセッションのように最大のパフォーマンスを発揮すべきだ」と提案した。



動画の締めくくりに茂木氏は、「打ち合わせはゼロにしろとは言わないが、脳の思考の脂肪組織化を回避して、筋肉質にするためにも、無駄な打ち合わせ・歌舞伎プレイはなるべく減らし、もっと日本人一人ひとりが自由闊達に能力を発揮できる社会になってほしい」と呼びかけた。