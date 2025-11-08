トレンドは「着方にあり」スタイリストに聞いたコーディネートの新傾向
スタイリストが「とり入れたい」 気になる着方のテクニック
コレクション取材を進める中で、スタイリストが気になった着方のテクニックにフォーカス。「マネできそう」を前提条件にしたヒントを用いて、いつものスタイルをレベルアップ。
Stella McCartney
「むしろモードなあり余るボリューム感」
強気なレザースカートに負けない迫力の大ぶりな編み地のニット。首をすっぽりおおう、風格あるフォルムで、あたたかなニットがモード寄りに（樋口さん）
肌色の延長で「ヌーディにニットONニット」
表情をやわらかく見せるヌーディカラー。体をしなやかに見せるニットでとり入れ、次なるセンシュアルへ。女っぽい表情を引き出すしっとりとしたグレージュのリブニット。肌の隙が全くないのにフェミニンに転じる印象的なLOOKです（高木さん）
「ハンパな丈こそ肌をのぞかせる」
今季旬のふくらはぎ丈のスカートをスタイルアップさせるために、手首や足首を中心にざっくりと肌見せ。必然的にやぼったく見えないバランスに（岩田さん）
（全34スタイルを人気スタイリストたちが解説）
