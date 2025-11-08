トレンドは「着方にあり」スタイリストに聞いたコーディネートの新傾向





スタイリストが「とり入れたい」 気になる着方のテクニック

コレクション取材を進める中で、スタイリストが気になった着方のテクニックにフォーカス。「マネできそう」を前提条件にしたヒントを用いて、いつものスタイルをレベルアップ。







Stella McCartney

「むしろモードなあり余るボリューム感」

強気なレザースカートに負けない迫力の大ぶりな編み地のニット。首をすっぽりおおう、風格あるフォルムで、あたたかなニットがモード寄りに（樋口さん）







肌色の延長で「ヌーディにニットONニット」

表情をやわらかく見せるヌーディカラー。体をしなやかに見せるニットでとり入れ、次なるセンシュアルへ。女っぽい表情を引き出すしっとりとしたグレージュのリブニット。肌の隙が全くないのにフェミニンに転じる印象的なLOOKです（高木さん）







「ハンパな丈こそ肌をのぞかせる」

今季旬のふくらはぎ丈のスカートをスタイルアップさせるために、手首や足首を中心にざっくりと肌見せ。必然的にやぼったく見えないバランスに（岩田さん）







（全34スタイルを人気スタイリストたちが解説）

