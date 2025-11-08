LIVゴルフ出場を目指す池村寛世 ポイントレース浮上のチャンス「そこを考えながらゴールしたい」
＜マオタイ シンガポールオープン 3日目◇8日◇ザ・シンガポールアイランドCC（シンガポール）◇7295ヤード・パー72＞トータル6アンダー・41位から出た池村寛世が、7バーディ・1ボギーの「66」をマーク。首位と3打差のトータル12アンダー・9位まで順位を上げてきた。
【写真】シンガポールにはお猿さんがいっぱい
1つ前の組でトップスタートだった浅地洋佑が7つのバーディを奪ってリーダーボードを駆け上がる中、池村もすぐ後ろから追いかけた。「短いホールでバーディを取れたし、そこでいいリズムが作れた」と振り返る。ただ、今週はティショットが荒れ模様。2日目はフェアウェイキープ率29％（4/14）、3日目は21％（3/14）と、ラフからのセカンドが続いた。それでも「うまくパーを拾えている」と我慢を重ね、「チャンスが来たら取れる」ゴルフを続けている。前の組で浅地がスコアを伸ばしているのは、プレー中にも把握していた。「あす、一緒に回りたいなと思っていた」と語り、負けじとバーディを積み重ねたが、トータルスコアは2打及ばず。それでも「きょうのスコアは合格」と納得の表情を見せた。全9戦で構成されるインターナショナルシリーズの第8戦となる今大会。シリーズのポイントランキング上位2名（有資格者を除く）には、来季のLIVゴルフ出場権が与えられるが、その争いもいよいよ佳境に入った。「LIVに行きたいという目標がある」。当然、このポイントレースを意識して戦ってきた。現在ランキング22位（76.83pt）の池村にとって、2位までの差は144.36pt。差は小さくないが、仮に今大会で優勝できれば180ptが加算される。さらに賞金総額500万ドル（約7億7000万円）がかかるサウジアラビアでの最終戦は、優勝者に324ptが付与される。逆転の可能性は、まだ十分に残されている。第2ラウンドを終えた時点では「一発勝てたら全然分からない。そこを考えながらゴールしたい」と語っていた。そして3日目を終え、大量ポイント獲得のチャンスが巡ってきた。「ポイントを取って、いい状態でサウジを迎えたい」。目標とするLIV出場が現実味を帯びてきた。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
マオタイ シンガポールオープン 3日目の結果
池村寛世 今季成績＆プロフィール
「メインは日本」それでもちらつくLIVへの道 浅地洋佑が見つめる二つの舞台
国内男子ツアー 3日目の結果
米メンバー集結！ 日米共催TOTOのリーダーボード
【写真】シンガポールにはお猿さんがいっぱい
1つ前の組でトップスタートだった浅地洋佑が7つのバーディを奪ってリーダーボードを駆け上がる中、池村もすぐ後ろから追いかけた。「短いホールでバーディを取れたし、そこでいいリズムが作れた」と振り返る。ただ、今週はティショットが荒れ模様。2日目はフェアウェイキープ率29％（4/14）、3日目は21％（3/14）と、ラフからのセカンドが続いた。それでも「うまくパーを拾えている」と我慢を重ね、「チャンスが来たら取れる」ゴルフを続けている。前の組で浅地がスコアを伸ばしているのは、プレー中にも把握していた。「あす、一緒に回りたいなと思っていた」と語り、負けじとバーディを積み重ねたが、トータルスコアは2打及ばず。それでも「きょうのスコアは合格」と納得の表情を見せた。全9戦で構成されるインターナショナルシリーズの第8戦となる今大会。シリーズのポイントランキング上位2名（有資格者を除く）には、来季のLIVゴルフ出場権が与えられるが、その争いもいよいよ佳境に入った。「LIVに行きたいという目標がある」。当然、このポイントレースを意識して戦ってきた。現在ランキング22位（76.83pt）の池村にとって、2位までの差は144.36pt。差は小さくないが、仮に今大会で優勝できれば180ptが加算される。さらに賞金総額500万ドル（約7億7000万円）がかかるサウジアラビアでの最終戦は、優勝者に324ptが付与される。逆転の可能性は、まだ十分に残されている。第2ラウンドを終えた時点では「一発勝てたら全然分からない。そこを考えながらゴールしたい」と語っていた。そして3日目を終え、大量ポイント獲得のチャンスが巡ってきた。「ポイントを取って、いい状態でサウジを迎えたい」。目標とするLIV出場が現実味を帯びてきた。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
マオタイ シンガポールオープン 3日目の結果
池村寛世 今季成績＆プロフィール
「メインは日本」それでもちらつくLIVへの道 浅地洋佑が見つめる二つの舞台
国内男子ツアー 3日目の結果
米メンバー集結！ 日米共催TOTOのリーダーボード