【新潟県】「ご飯が美味しくて……」エメラルドグリーンの湯「月岡温泉」の魅力とは？ クラフトビールも充実
大正4年に開湯したと言われる月岡温泉は、全国でもトップクラスの硫黄含有量を誇り、優れた保湿効果が期待できることから“もっと美人になれる温泉”として女性人気も高い温泉地です。
希少な美しいエメラルドグリーンの湯色は、季節や天候によって微妙に色を変え、神秘的な雰囲気と硫黄の香りを漂わせて肌をしっとりと潤してくれます。広大な越後平野の恵みを受けた、新潟産の旬の食材を活かした料理も堪能できます。
大地主の邸宅と8000坪の回遊式庭園が美しく、紅葉スポットとしても知られる「市島邸」やクラフトビール醸造所「月岡ブルワリー」など、周辺には新潟ならではの観光スポットが点在。土産物店が集まるスポットもあり、グルメやお土産選びも楽しめます。
▼高い保湿効果とリラックス効果
「硫黄の香りが強く、リラックスできます」（30代女性／福井県）」
「入浴後には肌のしっとり感が感じられ、優れた保湿効果も期待できる」（60代女性／愛知県）」
▼新米、地酒、特産品が充実
「新潟地酒の試飲や、地元の特産品を楽しめるスポットが充実している」（50代女性／兵庫県）」
「ご飯が美味しくて米の時期なので温泉に入りながら新米をめいっぱい食べたい」（20代女性／宮城県）」
この記事の執筆者：
福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)
「月岡温泉」周辺には何がある？月岡温泉の温泉街は、せんべいの手焼きや絵付け体験ができる店や駄菓子屋、お酒の試飲ができる店など、さまざまなお店が建ち並ぶ散策が楽しいエリア。温泉街のメインストリート沿いにあり、足湯が楽しめる「湯足美（ゆたび）」やライトアップが幻想的な「月あかりの庭」などの人気スポットも。
「珍しいエメラルドグリーンの硫黄泉」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
