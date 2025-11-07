タイ人の12歳の少女が違法に働かされていた事件で、一緒に来日した母親が帰国する際、赤ちゃんを連れて少女に会いに来て「赤ちゃんと帰る」と告げていたことがわかりました。少女は、警視庁に対し「私が働かなければと家族が暮らしていけないと思った」と話しているということです。

この事件は、東京・文京区のマッサージ店経営・細野正之容疑者（51）が、12歳のタイ国籍の少女を違法に働かせていたとして逮捕されたものです。

少女は、今年6月に母親と一緒に来日。母親は少女を店に紹介したあと、およそ2週間後に帰国しましたが、捜査関係者によりますと、その際、母親が赤ちゃんを連れて少女に会いに来て、「赤ちゃんと帰るから」と告げていたことがわかりました。

少女は警視庁に対し、「私が働かなければ家族が暮らしていけないと思った」と話しているということで、その後も男性に性的なサービスをさせられていました。

また、タイの現地メディアは、母親が再婚相手と家族の借金を返済するため、少女を日本のマッサージ店で働かせようと話をしていたと伝えています。

警視庁は、母親と店を繋いだブローカーがいる可能性があるとみて調べています。