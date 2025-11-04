2日にセリエA第10節でローマと対戦したミランは、ホームで1-0と勝利を収めた。決勝点を挙げたのは、3バックの一角に入っているDFストラヒニャ・パブロビッチだ。



パブロビッチは194cmのサイズを誇るレフティーの大型センターバックで、昨夏にザルツブルクから加入した選手だ。本職はセンターバックだが、DFとは思えぬほどの攻撃センスを備えている。



ローマ戦でのゴールが今季リーグ戦での2点目で、パブロビッチの積極的な攻め上がりもミランの武器の1つになっている。伊『Calciomercato』によると、パブロビッチは指揮官マッシミリアーノ・アッレグリが自由を与えてくれたことが大きいと語っている。





Strahinja Pavlović ci crede, parte dalla difesa e va a concludere su assist di @RafaeLeao7!#MilanRoma pic.twitter.com/aatApyIRtU — Lega Serie A (@SerieA) November 3, 2025