【ユニクロ × JWA】待ってたーーーッ！ 40・50代が狙いたい「秋冬コレクション」

発売前から話題になっていた【ユニクロ】× 【JW ANDERSON（ジェイダブリューアンダーソン）】の「秋冬コレクション」が、いよいよ登場！ 英国らしい上品さと遊び心のあるデザインで、40・50代のスタイルにもしっくりハマりそうなラインナップです。ポンチョやポロセーター、オープンカラーシャツ、カーブパンツなど、大人の “こなれ感” を演出してくれそうな名品が勢揃い。上質だけど気負わず着られる、そんな理想の秋冬アイテムがここにあるかも。

軽やか × エレガントに羽織る大人ポンチョ

【ユニクロ】「ポンチョ」\5,990（税込）

コーデがマンネリ化してきた……そんな40・50代にぴったりなのが、プラスワンでコーデが新鮮になりそうなポンチョです。ドレープ感が出やすいレーヨン混紡生地 × ポンチョ形状で、体型カバーしつつオシャレ見えも叶えてくれそう。表と裏のカラーコントラスト、ステッチ使いもこだわりポイント。大人女性にちょうどいい “抜け感ときちんと感” を両立してくれそうな一枚です。

一点投入でトレンド感がアップするポロセーター

【ユニクロ】「ラムポロセーター」\3,990（税込）

100%ウールニットで、上質な素材感と暖かさが望めるラムポロセーター。ポロ襟付きで “きちんと見え” が狙え、ショート丈 × ボクシーシルエットで力みすぎないバランスに。スリーブにさりげなく入ったブランドロゴ刺繍も、ラグジュアリー感を演出しています。顔周りを華やかにしてくれそうなレッドに加え、ベーシックなオフホワイト・ダークグレーと、大人コーデに取り入れやすい3色展開。普段使いからお出かけまで、これ一枚でスタイルが整いそうな秋冬スタメン候補アイテムです。

大人の余裕を感じるゆるっとシャツ

【ユニクロ】「ブラッシュドコットンオーバーサイズシャツ」\3,990（税込）

あたたかみのある起毛コットンを使用したオーバーサイズシャツで、ゆるっとこなれ見えできそうな一枚。トップボタンループ仕様で、オープンカラー・レギュラーカラーの2通りの着こなしが楽しまます。シンプルながらも裾に控えめなブランド刺繍が入っていて、さりげなくオシャレ感を演出。「シャツアウターとして着られる重量感のある色と素材感が特徴」（公式オンラインストアより）とのことで、シャツジャケットとしても活躍してくれそう。

旬度満点！ 楽と着映えを両立したカーブパンツ

【ユニクロ】「カーブパンツ」4,990（税込）

ワークテイストなデザイン、モダンなカーブラインで洗練された印象の一本。膝に入ったダーツが立体感を生み、着映えも体型カバーも叶えてくれそう。起毛感のある素材が秋らしい温もりを添えて、季節感もばっちり。ウエストゴム仕様で、楽チンに穿けそうなのも嬉しいポイント。セーターやオーバーサイズシャツを合わせれば、大人のワークカジュアルが完成しそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

writer：小沢 鳴子