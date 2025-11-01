お笑い芸人の有吉弘行（51）とタレントのマツコ・デラックス（53）が10月31日に放送されたテレビ朝日「マツコ&有吉 かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演。野球のルールについて語った。

話題になったのは、高校野球で導入されているタイブレーク制度について。試合時間の短縮、選手の負担軽減が目的で、延長10回からの攻撃を無死一、二塁から始める。2人は「これがなじめない」と口に。マツコが「大変なのは分かるけど。大昔は丸2日かけてやったんだっけ？そういう名勝負が生まれないわけよね」と話すと、有吉も「生まれないだろうね。ああいうものはもうない」と同調した。

高校野球のトークは続き、有吉は「もっとベンチ入りの人数増やしたらいいんじゃないかな。40人ぐらいにしてあげたら？」と提言。中学時代野球部で、レギュラーに選ばれなかった経験があり「そっから悪口が始まる。応援してるけど“さっさと負けろ！”って。屈辱的なんだよ、背番号ないって。ひどくない？28番とか付けさせてよって思う」と嘆いた。

これにマツコも「あんな美談、ドキュメンタリーにしてるけど、あんなのうそよ。頑張れって言ってるけど、心の中は、ただの頑張れじゃないわよ。仕方ないわよ」「もちろん、それが高校野球だって言う人もいるだろうけど。それ言い始めたら不公平なものなのよ、ああいうのって。不公平なんだったら、もっとエンターテインメントにすれば？って思う」とコメントした。