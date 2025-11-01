ロバーツ監督「あれが私の人生で最後の全力疾走」 無謀なベーラン競争を行った理由とは
◇ワールドシリーズ第6戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月31日 トロント）
ワールドシリーズ（WS＝7回戦制）で2勝3敗の崖っ縁に立たされたドジャースは31日（日本時間11月1日）、敵地トロントでブルージェイズと第6戦に臨む。試合前にデーブ・ロバーツ監督（53）が会見を行い、10月30日（同31日）の全体練習で自らベースランニング競争を行った意図について語った。
全体練習でロバーツ監督は、俊足の金慧成（キム・ヘソン）を一塁に立たせ、自身は5メートルほど二塁方向に立ち、ハンデをもらった上での一塁から三塁までのベースランニング競走を行った。スタート後、ロバーツ監督は抜かされると思ったか、二塁を踏まずにショートカットして三塁に向かったが、足がもつれて前方に突っ伏した。大きな笑い声が球場内に響き渡り、胸元から膝下まで土まみれの指揮官は「あぁ！やっちまった！」と叫び「これ（映像）は表に出さないでくれ」と照れ笑い。爆笑していたフリーマンは近寄って「これが我々が必要としていたものだ」と語り、指揮官とハイタッチを交わした。
現役時代に通算243盗塁を誇った指揮官は「（痛み止めの）薬を飲んだ。まだ先発しますよ。出場可能（プロバブル）だ」と冗談めかした。そして「何も考えていなかったが、ちょっとした陽気な部分を加えようとしていたのは確か。ショートで顔から突っ込もうとしていたわけではない。足が言うことをきかなかった。あれが私の人生で最後の全力疾走になるでしょうね」と語った。