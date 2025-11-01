イラストレーターの相植おかきさんの漫画「顔中のニキビとおさらば出来た話」がインスタグラムで400以上の「いいね」を集めて話題となっています。

顔中にできるニキビに長年悩まされていた作者の女性。食生活に気を使ったり、市販や皮膚科の薬を塗ったり、さまざまな方法を試しても改善しなかったのですが…という内容で、読者からは「原因が分かって本当によかった」「やはりいろいろな人に意見を聞くべきですね！」などの声が上がっています。

相植おかきさんは、インスタグラムやブログ「日中さんぽ。」などで作品を発表しています。相植おかきさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「顔中のニキビとおさらば出来た話」を描いたきっかけを教えてください。

相植おかきさん「スマホの写真フォルダを整理していた際、ニキビに悩んでいた頃に撮影した顔写真が出てきました。それを見て、当時のことを漫画で振り返ってみようと思ったことがきっかけです」

Q.ニキビがひどかったとき、どのようなことに気を使っていましたか。

相植おかきさん「洗顔や食生活はもちろんのこと、肌に触れる物はなるべく清潔を保つように気を使っていました。特に枕カバーなんかは、毎日洗って交換していましたね」

Q.ニキビが治ったことで、心境や行動にどのような変化が生まれましたか。

相植おかきさん「圧倒的にメークが楽しくなりました。それに伴い、外出する頻度も増えましたね。以前は人前で食事をするのが苦痛で仕方なかったのですが、今では思いきり食事を楽しめています」

Q.この件から、どのようなことを学びましたか。

相植おかきさん「相談する相手選びの大切さですね。特に最初の病院ではかなり時間を掛けてしまい、体調悪化にもつながりました。違和感を覚えたら、思い切って相談相手を変えてみるといいかもしれません」

Q.今まさに「原因が分からないニキビに悩まされている」という人たちへ、伝えたいことがありますか。

相植おかきさん「1人ではなかなか解決できないこともあるので、まずは専門の医師に相談を。思わぬことが原因につながっていることもあるので、お肌以外に不調な部分はないか、自身の体調と相談することも大切かなと思います」

Q.漫画「顔中のニキビとおさらば出来た話」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

相植おかきさん「同じくホルモンバランスが原因でニキビに悩んでいた方々から、共感の声が多数ありました。今ではむしろニキビ知らずの肌にまで回復した人もいて…。何だか希望をもらえますよね」