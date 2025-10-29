「希望は打ち砕かれた」怪我で欠場続く日本代表FW三笘薫、アーセナル戦も欠場と監督説明

先月のチェルシー戦で足を負傷したブライトンの日本代表FW三笘薫。

軽傷であるとはされているものの、今月実施された代表シリーズも招集外となり、歴史的勝利をおさめたブラジル戦を含む2試合を欠場している。

その三笘の負傷について、英国メディア『THE STANDARD』は28日、ブライトンのドイツ人指揮官ファビアン・ヒュルツェラー監督のコメントを報じた。

同監督は、26日のマンチェスター・ユナイテッド戦前に三笘の怪我を「深刻なものではない」と語っており、長期的な離脱ではないことを示唆している。



一方でドイツ人指揮官は、29日（日本時間30日深夜）に行われるカラバオカップ4回戦のアーセナル戦に三笘が出場できないことを明かしたという。

ブライトンは現在、オランダ代表DFジョエル・フェルトマン、元イングランド代表MFジェームズ・ミルナー、ドイツ人FWブラヤン・グルダなど、複数の主力選手が怪我で戦線を離脱しており苦しい状況が続いている。



三笘も直近のリーグ戦3試合を欠場しているが、ここでも復帰はお預けとなるようだ。

近年アーセナルに対して比較的良好な対戦成績を残しているブライトン。しかしこの監督の発言を受け同紙は「希望が打ち砕かれた」と伝えている。