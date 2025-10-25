9年間のアイドル活動で培ったものは、今も輝きを失わない。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月24日の第1試合にBEAST X・中田花奈（連盟）。うれしい今期初勝利を飾った。試合中には凛々しい表情で打ち続けファンの好感を呼んだが、試合前にはさすが元アイドルといった姿勢の良さが際立つ入場シーンで見る者を楽しませた。

【映像】中田花奈の抜群スタイル

中田は2011年から人気アイドルグループ・乃木坂46の1期生メンバーに。9年間の活動を経て卒業した後もタレントとして活動を続けるとともに、麻雀業界に深く関わった。麻雀カフェを経営しながら、プロ雀士にもなり、さらにMリーグ入りも果たした。また最近では抜群のスタイルを惜しみなく披露したグラビアが大人気。雑誌などを中心に、露出が増えている。

Mリーグの特徴の一つでもある入場シーンもファンの楽しみだが、この日も中田はアイドル時代に培った姿勢の良さを見せて入場。背筋をピンと伸ばしてからお辞儀、さらに笑みを浮かべながら颯爽と卓へと歩み寄っていく様子には「なかたしかかたん」「中田やっぱり華あるわ」「きゃわわ」という声が集まっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

