バンコク＝佐藤友紀】タイの首都バンコクの飲食店で１２日深夜、火災が発生し、地元消防などによると少なくとも２７人が死亡、６３人が負傷した。当局が身元確認を進めている。在タイ日本大使館によると、現在のところ日本人の被害は確認されていない。消防によると、１２日午後１１時５７分、大きな爆発音とともに煙が上がったとの通報があった。５分後に消防隊が駆けつけたが、すでに店内は炎に包まれ、黒煙が充満していた