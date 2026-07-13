〈上皇や皇族の愛人、弟の妻も毒牙に…足利義満は「人妻掠奪の常習犯」だった〉から続く『室町「下剋上」サバイバル』（文藝春秋）「ノックは国際的には3回がマナーで、2回ノックは空室確認のときだけ」「就職活動の面接で部屋に入るときは3回ノックしましょう」。現在の大学生はそんなマナーを教わるという。だが、こんな謎マナーはいったいどこから生まれてきたのか。【写真】この記事の写真を見る（2枚）アニメ「ワールド