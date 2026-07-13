バンコクの飲食店で火災が発生し、27人が死亡しました。現地当局などによりますと、バンコク北部にあるパブで12日深夜、大規模な火災が発生しました。火は消防隊により、およそ30分後にほぼ消し止められましたがこれまでに27人が死亡、63人が負傷し、重体の人も多く、犠牲者はさらに増える恐れがあるということです。関輶磨記者：店の窓ガラスは全て割れてしまっています。そして外には焼け焦げた楽器が散乱しています。一夜