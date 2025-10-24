Íß¤·¤¤¤Î¤Ï¥È¥Ã¥×¡ªÃæÅÄ²ÖÆà¡¢º£´ü6ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç½é¾¡Íø¤Ï¡©¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢10·î24Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ïº£´ü6ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¥È¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦BEAST X¡¦ÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡£¼éÈ÷Åª¤ÊËã¿ý¤ÇÇ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¿¤è¤êÍß¤·¤¤¤Î¤Ï¥é¥¹²óÈò¤è¤ê¤âÇòÀ±¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæÅÄ²ÖÆà¡¢6ÀïÌÜ¤Ç½é¥È¥Ã¥×¤Ê¤ë¤«¡©
¡¡ÃæÅÄ¤Î²áµî5Àï¤Ï2Ãå2²ó¡¢3Ãå3²ó¡£Êü½ÆÎ¨¤Ï0.07¡ó¤È40Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤â5°Ì¥¿¥¤¡Ê3¿Í¡Ë¤È¤¤¤¦Äã¤µ¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¼éÈ÷Åª¤ËÎ©¤Á²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡£ºÇ½ªÈ×¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥é¥¹²óÈò¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á°È¾¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Î°ìÂÇ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¥é¥¹²óÈòÎ¨1°Ì¡¢0.03¡ó¤ÎÄã¤µ¤ò¸Ø¤ë¤Î¤ÏÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡£¿¶¤ê¹þ¤Þ¤º¡¢¤«¤Ä³Î¼Â¤Ë²ÃÅÀ¤¹¤ëÍýÁÛÅª¤ÊËã¿ý¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¸Ä¿Í¥é¥ó¥¯7°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°¤Ï¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¡Ü200¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂæ¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¤¬¡¢Àõ¸«¤ÎÆ¯¤¤Çº®Àï¤«¤éÆ¬°ì¤ÄÈ´¤±½Ð¤¹¤«¡£
¡¡º®ÀïÌÏÍÍ¤ÎÃæ¡¢¼ó°Ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡£ÉÔÄ´¤ÊÁª¼ê¤¬¤ª¤é¤º¡¢Á´°÷¤¬¥×¥é¥¹°è¡£¡ÈÁ´°÷Ëã¿ý¡É¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÇÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£´ü¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤â¤¹¤Ã¤«¤êÆëÀ÷¤ß¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤®¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤À¡£
¡¡µÕ¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«´¬¤ÊÖ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¥ê¡¼¥°9°Ì¤Î¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ï300¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂæ¤ËÆÍÆþ¤·¡¢ºÇ²¼°ÌÅ¾Íî¤Î´í¸±¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢5Ê¬¤Î1¤ò²á¤®¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤³¤Î¾õ¶·¤ÏÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¡£¥á¥¬¥ÍÃåÍÑ¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ëÀõ°æÆ²´ô¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤ÎÊ³Æ®¤Ê¤ë¤«¡£
¡Ú10·î24ÆüÂè1»î¹ç¡Û
ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í7°Ì¡¡¡Ü110.9
EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í11°Ì¡¡¡Ü66.8
¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Àõ°æÆ²´ô¡Ê¶¨²ñ¡Ë¸Ä¿Í22°Ì¡¡¢¥15.0
BEAST X¡¦ÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í28°Ì¡¡¢¥53.2
¡Ú10·î23Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü272.3¡Ê24/120¡Ë
2°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¡Ü251.9¡Ê28/120¡Ë
3°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü232.8¡Ê24/120¡Ë
4°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü214.8¡Ê26/120¡Ë
5°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¡Ü38.8¡Ê24/120¡Ë
6°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥45.1¡Ê24/120¡Ë
7°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥119.0¡Ê28/120¡Ë
8°Ì¡¡BEAST X¡¡¢¥143.5¡Ê26/120¡Ë
9°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥321.1¡Ê26/120¡Ë
10°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥381.9¡Ê26/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë