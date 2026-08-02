茨城・古河市の神社で、樹齢800年前後の大木が倒れているのが見つかりました。1日午後、古河市の雀神社で、「木が倒れている」と110番通報がありました。神社によりますと、市の指定文化財に登録されている樹齢800年前後のケヤキの木が倒れていたということです。倒木の原因は分からず、けが人はいませんでした。