ロシアの首都モスクワ中心部のレストランで爆発があり、24人が死傷しました。ロシア独立系メディアは、当時レストランではロシア軍高官の誕生日会が開かれていたと伝えていて、捜査当局は関連を調べています。モスクワ中心部のレストランで1日、爆発がありロシアの反テロ対策委員会は、「手製の爆発物が爆発した」と発表しました。身元不明の女が即席の爆発装置を店内に持ち込もうとした疑いがあったため、警備員が店内への立ち入