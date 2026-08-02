札幌・東警察署は2026年8月2日、札幌市東区北39条東17丁目に住む会社役員の男（58）を銃刀法違反の疑いで逮捕しました。男は8月1日午後7時15分すぎ、正当な理由なく、札幌市東区北39条東17丁目付近の路上で、刃体52センチの刀1本を携帯した疑いです。現場周辺では当時、「上半身裸でバットのようなものを持った男が車を殴るそぶりをしている」「車両で走行中に刃物を持った男に立ちふさがれた」などという警察への通報が相次いでい