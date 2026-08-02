日本のフィギュアスケートペア史上初の金メダリストである「りくりゅう」こと三浦璃来（24）＆木原龍一（33）がプロデュースするアイスショー「THEDESTINY」が7月31日より東京辰巳アイスアリーナで開幕。【写真を見る】「一緒にベッドで寝転んで撮影している」との説が浮上したりくりゅうの動画。オフの日に2人で過ごす様子なども8月2日までの全4公演でほぼすべての席種が完売しており、注目度の高さがうかがえる。7月25日に