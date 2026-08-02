ロシアの首都・モスクワ中心部のレストランで爆発があり、24人が死傷しました。当時レストランではロシア軍高官の誕生日会が開かれていたと報じられていて、捜査当局は関連を調べています。ロシアの国家テロ対策委員会は、モスクワ中心部のレストランで1日、「手製の爆発物が爆発した」「爆発物を持ち込もうとした疑いのある身元不明の女と警備員、それに客1人の合わせて3人が死亡、21人がけがをした」と発表しました。ロシア独立