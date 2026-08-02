1日夜、愛知県蒲郡市の寺や公園で不審火が相次ぎ、警察は同一犯による放火の可能性もあるとみて調べています。1日午後7時半すぎ、蒲郡市平田町の寺で「枯れ草が燃えている」と近所の住民から通報があり、火はおよそ30分後に消し止められましたが、敷地内にある林およそ50平方メートルが燃えました。また、およそ10分後には約700m離れた半ノ木公園の公衆トイレで、通行人から「落ち葉を集めて燃やした跡がある」と通報