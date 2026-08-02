アメリカのトランプ大統領は、検討していたイランへの大規模な攻撃を中止すると表明しました。【映像】トランプ大統領 イラン大規模攻撃の中止を表明トランプ大統領は1日、自身のSNSにイランや中東諸国から合意の枠組みがまとまったとして、攻撃を見合わせるよう要請があったと投稿しました。合意には、ホルムズ海峡の即時かつ完全な開放、イランの核の脅威の終結が含まれるとしています。トランプ大統領はこの合意が速やか