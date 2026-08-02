反捕鯨活動家ポール・ワトソン容疑者＝2025年12月（AP＝共同）【ロンドン共同】アイスランド当局は同国周辺海域で捕鯨船の安全を脅かし退去命令に従わなかったとして、反捕鯨活動家ポール・ワトソン容疑者（75）が創設した財団の船を拿捕し、21人を拘束した。AP通信が1日報じた。ワトソン容疑者は乗船していなかった。アイスランドは日本やノルウェーと同様、商業捕鯨を行っている。日本の当局は、ワトソン容疑者が2010年に調