汗をかく夏は、さっぱりしたくて、顔をゴシゴシ洗ったり、ひんやり冷たい化粧水や美容液で顔をパッティングしたくなる。しかし、良かれと思ってやっているスキンケアが、「肌のバリア機能を低下させ、肌トラブルを引き起こすこともある」と言うのは、形成外科医で再生医療の専門家である北條元治先生。そもそも「肌のバリア機能」とはどのようなものなのだろう？この記事のすべての写真を見る「外界と私たちの身体を隔てている“