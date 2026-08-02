テレビ朝日系「大空港〜GATE24〜」（木曜午後9時）が1日までにインスタグラムの公式アカウントを更新。主演の女優趣里（35）の動画をアップした。公式アカウントでは「撮影合間の#趣里さんカメラに気付いてポーズ」とコメントし、税関職員の制服を着用した趣里の動画をアップした。趣里は手を前に出したポーズを撮ったり、両手を上げたりとちゃめっ気のある姿を披露している。この動画にフォロワーからは「どうかご無理なさらず