きのう（31日）夕方、岡山県倉敷市で、62歳のおじの首などを刃物で刺し殺害した疑いで、41歳の無職の男が逮捕されました。 【写真を見る】62歳の男性の首などを刃物で切りつけ逃走殺人容疑で男性の「おい（41）」を逮捕【岡山・倉敷市】 殺人の容疑で逮捕されたのは、岡山県倉敷市に住む無職の男（41）です。警察によりますと男は、きのう午後5時10分ごろ、倉敷市真備町箭田の会社事務所で、この会社に勤務するおじの下田一郎