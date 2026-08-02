三重県を訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは伊勢神宮の「式年遷宮」に向けた伝統行事「御木曳」に参加されました。2日午後2時前、はっぴ姿の愛子さまは伊勢神宮の内宮に到着されました。伊勢神宮では、20年に一度行われる「式年遷宮」に向け、新しい社殿を造るための「御用材」と呼ばれる木材を運ぶ「御木曳」が行われました。強い日差しのもと、愛子さまは綱を握り、参加した人たちとともに威勢のよいかけ声に合わせて木材