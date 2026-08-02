誰もが疲れ果て、一刻も早く目的地へ着きたいと願う満員電車。そんな余裕のない空間では、ちょっとした揺れやぶつかりが、思いもよらない衝突を招くことがあります。日本民営鉄道協会の「2025年度 駅と電車内の迷惑行為ランキング」では、新たに設けられた「扉付近での滞留」がいきなり4位（27.6％）にランクイン。混雑にまつわる項目が軒並み上位に並び、車内マナーへのストレスは今なお根深いものであることがうかがえます。今回