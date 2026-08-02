2026年6月に奈良県警が検挙した整備不良車両（画像：奈良県警察交通部公式X(@NPP_koutuu)より） くるまのニュース

奈良県警の白バイ隊員がシャコタン検挙に「グッジョブ！」称賛の声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 奈良県警察交通部が2026年6月26日、不正改造車を検挙したと公式SNSで公表した
  • 白バイ隊員がシャコタン状態かつフルスモの黒い高級セダンを取り締まったとのこと
  • SNSでは全国的な取り締まり強化や業者への営業停止を求める声が相次いでいる
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