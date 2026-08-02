フィギュアスケートの宇野昌磨と本田真凜が現役復帰し、アイスダンスで2030年フランス・アルプス五輪に挑戦するため練習を本格化させている。7月14日にはペア結成後初めて練習を公開した。【画像を見る】本田真凜がショーパン×薄黒タイツ練習着で美脚がすらり！宇野昌磨との仲良しツーショットも「宇野選手と本田選手のペアは通称『しょまりん』と呼ばれています。公開練習では2人とも練習着を黒で統一。特に本田選手は黒のショ