7月30日、お笑いコンビ「ナインティナイン」（以下、ナイナイ）のバラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系、以下『ぐるナイ』）が放送された。ただ、番組のあるシーンが一部視聴者間で物議を醸している。発端となったのは、人気コーナー「ゴチになります!」。この日は、VIPチャレンジャーとして、女優の黒木メイサと5人組アイドルグループ「M!LK」の吉田仁人が出演した。「レギュラーメンバーの『霜降り明星