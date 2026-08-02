岡山県警察本部 岡山県矢掛町で1日午前から行方不明になっていた2歳の男の子が、2日朝、無事に発見されました。 行方不明になっていたのは京都府から母親と一緒に矢掛町に帰省していた男の子（2）です。1日午前10時30分ごろから姿が見えなくなっていて、警察や消防などが行方を捜していました。 そして、2日午前7時25分ごろ、近くの山の中を捜索していた消防団員が、山中に立っていた男の子を発見、保護したということで