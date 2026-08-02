ネーションズリーグバレーボール男子のネーションズリーグ（VNL）決勝ラウンドの準決勝が1日、中国・寧波で行われ、日本は米国にフルセット死闘の末に2-3（19-25、25-23、25-20、19-25、13-15）で敗れた。開幕からの連勝は13でストップし、初優勝には届かず。悔しい結果となったが、試合前にはファンをほっこりさせるシーンがあった。日本の進撃がついに止まった。予選ラウンドを史上初めて12戦全勝で突破し、準々決勝の中国戦