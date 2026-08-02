JR東海道線（資料写真）２日午前７時４５分ごろ、藤沢市辻堂１丁目のＪＲ東海道線辻堂駅で、籠原発小田原行き下り普通電車がホームの端を約５０センチ行き過ぎて停車した。ＪＲ東日本によると、ブレーキ操作のミスのため。電車を後退させると踏切が正常に作動しなくなる恐れがあるため、次の茅ケ崎駅までそのまま運転した。上下線計２本で最大約５分遅れ、辻堂駅で乗り降りできないなど約５００人に影響した。