札幌・北警察署は2026年8月1日、建造物侵入の疑いで札幌市中央区に住む自称・会社員の男（26）を逮捕しました。男は1日午後6時半ごろ、札幌市北区北9条西3丁目にある学習塾の女子トイレに正当な理由なく侵入した疑いです。学習塾の職員から「女子生徒がトイレを使用中、隣の個室の下からスマートフォンが差し入れられたようだ。犯人は中にいる」という110番通報で発覚しました。男はトイレから出てきたところを学習塾の職員