7月30日、千葉県八街市で7月22日に発生した住宅火災の焼け跡から見つかっていた4人の遺体の司法解剖の結果が報じられた。各メディアによると、遺体はこの家に住む80代の夫婦と60代の長男、50代の長女とみられ、長男がおよそ半年前に、母親が1年以上前に亡くなっていた可能性があるという。4人に目立った外傷は見つからず、現場の状況などから今回の火災については第三者が関与している可能性は低く、警察は出火原因とともに火事よ