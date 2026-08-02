密会報道で世間を騒がせている元BE:FIRSTの三山凌輝（27）と、元宝塚歌劇団花組トップ娘役の花乃まりあ（33）が主演を務めるミュージカル『愛の不時着』の大阪公演が、7月31日から始まり、いよいよ8月3日に千秋楽を迎える。三山をめぐっては、「文春オンライン」が7月22日に花乃との密会を報道。記事によれば、2人はミュージカルの稽古中に、三山の愛車であるランボルギーニで都内の高級ホテルを訪れていたという。双方の所属事務