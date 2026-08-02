伊勢神宮の式年遷宮に向けた「御木曳行事」視察のため三重県を訪問中の天皇皇后両陛下の長女愛子さまは2日午前、伊勢神宮を参拝されました。愛子さまは2日午前9時ごろ、伊勢神宮の外宮に到着されました。参拝用の白いロングドレスに、帽子を着用し、扇子を手にゆっくりと参道を進まれました。その後、愛子さまは外宮の正宮で玉串をささげて拝礼されました。続いて愛子さまは、皇室の祖先とされる天照大神がまつられている内宮に移