フジテレビ系「ミキティダイニング」が１日に放送され、庄司智春、藤本美貴の夫妻がＭＣを務めた。この日は、錦鯉・長谷川雅紀、渡辺隆がゲスト出演。長谷川は「個人的ニュース」を聞かれ、妻との旅行中にクレジットカードが使えなくなってしまったトラブルを振り返った。長谷川は「奥さんがドライブに行きたいっていうことで、レンタカーを借りてドライブ行ったんですよ。長野の…」と述懐。「で、最後、車を返す時にク