〈「子どもを産めない自分を受け入れられなかった」29歳で不妊治療を中止したお天気キャスター・千種ゆり子（38）が今も抱える“後悔”とは〉から続く26歳のときに早発閉経の診断を受け医師から「子どもを産めないかもしれない」と告げられた千種ゆり子さん（38）。【写真】「卵子がほとんど残っていない」と早発閉経の宣告を受け苦しんだ千種さん29歳のときに不妊治療を断念する決断をしたが、「子どもを産めない自分は結婚も