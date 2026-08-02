俳優・松本まりかが、2日までに自身のXを更新し、「令和8年熊本地震」の被災地支援に関し、メッセージを伝えた。【画像】松本まりか「義援金と寄付金の違い」に言及画像では「義援金と寄付金の違い」として、「義援金は被災した人に直接配られます」「寄付金は被災地を支援する活動に使われます」と説明し、判断をゆだねている。その上で、松本は「義援金は勿論復興や文化を守る寄付金もとてもだいじだと思っています」と