1日未明、広島県福山市の国道バイパスで9歳の男の子が車にはねられ意識不明の重体です。警察によりますと1日午前2時15分ごろ、広島県福山市の国道2号「赤坂バイパス」の上りで、道路上にいた9歳の小学3年生の男の子が、54歳の会社員が運転する軽自動車にはねられました。運転していた会社員が消防に通報し、男の子は病院に搬送されましたが全身を強く打ち、骨折するなどして意識不明の重体です。現場は片側1車線の直線のバイパス道