銃撃が起きたファーストフード店＝1日、米アイダホ州ツインフォールズ（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米西部アイダホ州ツインフォールズのファストフード店で1日、銃撃があり、少なくとも3人が死亡し、2人が負傷した。容疑者は死亡したが、死者3人に含まれるかどうかや、死亡の経緯は明らかになっていない。警察が詳しい状況を調べている。米メディアが報じた。店は、西海岸を中心に人気のチェーン「イン・アンド・アウト・