酒に酔った状態で車を運転したとして、66歳の警察職員の男が逮捕されました。道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは、県警本部交通指導課に勤務する66歳の警察職員の男です。警察によると、男は8月1日午後4時ごろ、呉市上二河町の県道で、酒に酔った状態で車を運転した疑いが持たれています。警察の調べに対し「お酒を飲んで運転したことに間違いありません。」と容疑を認めているということです。警察によると、側溝に脱輪した車