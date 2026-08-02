千葉・船橋市の職員の男が8月1日、駅のホームで下半身を露出し逮捕されたことがわかりました。船橋市の職員・成沢啓介容疑者（47）は1日午前6時前、千葉・市川市のJR本八幡駅のホームで20代の女性の隣に座り、ズボンのチャックを開けて下半身を露出した疑いで逮捕されました。警察によりますと成沢容疑者と女性に面識はなく、電車を待っていた女性が携帯電話を操作していたところ、成沢容疑者がわいせつな行為に及んだということで
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