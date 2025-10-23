「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（午後４時５０分開始）が２３日、都内で行われる。注目の１つが米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２０）への指名があるかどうか。海外留学中の日本人野手がＮＰＢ支配下指名を受ければ史上初となる。

岩手・花巻東在学中に高校通算１４０本塁打を放った麟太郎は昨秋、米国進学を選択。レギュラーで全５２試合に出場し打率２割６分９厘、７本塁打、４１打点をマークした。期待の大砲について、巨人の榑松伸介スカウト部ディレクターが「リストにはいます」と明言。ヤクルト、ソフトバンク、楽天、ロッテも指名候補リストに入れていることが判明している。

ただ来年も６月までスタンフォード大でプレーする方針を固めていること、来年７月中旬のＭＬＢドラフト対象でもあることから、西武の広池浩司球団本部長は「非常に難しい判断がある選手」と評している。日本ハムの栗山英樹ＣＢＯは「アメリカに行って勝負している選手の気持ちが重要」としながら「最後の最後まで追いかけ続ける」との熱意を語っている。