¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï21Æü¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È³Ë·³½Ì¡¦ÉÔ³È»¶ÌäÂêÃ´Åö¤Î¼óÁêÊäº´´±¤Ë¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ½Ð¿È¤Î¸µ¼«±Ò´±¡¢Èø¾åÄêÀµ»á¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤ÏÍ¿ÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬½¢¤¯¥Ý¥¹¥È¤Ç¡¢°ÛÎã¤Î¿Í»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Èø¾å»á¤Ï1982Ç¯¤Ë¶õ¼«¤ËÆþÂâ¡£ËÌÉô¹Ò¶õÊýÌÌÂâ»ÊÎá´±¡¢¶õ¼«ÊäµëËÜÉôÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢2017Ç¯8·î¤ËÂà´±¤·¤¿¡£¼óÁê¤ÈÆ±¤¸ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¤Ç¡¢ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤¬ËÉ±ÒÁê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿23Ç¯12·î¤Ë¡¢ËÉ±ÒÁêÀ¯ºö»²Í¿¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï24Ç¯8·î¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤Ç¤Î¹ÖµÁ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¤òÀâÌÀ¤·¤¿ºÝ¡¢Èø¾å»á¤ò¡ÖËÉ±ÒÎÏ¡×¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£